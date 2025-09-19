Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії

Європейська комісія прийняла новий пакет санкцій щодо Росії через повномасштабне вторгнення в Україну, повідомила прес-секретар комісії Паула Піньо. Пакет санкцій стане 19-м за рахунком.

Про це повідомляє The Guardian.

Які заходи увійшли до пакету, поки невідомо. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас представлять подробиці про санкції пізніше 19 вересня.

Раніше видання Poliico повідомило, що Євросоюз збирався представити новий санкційний пакет 17 вересня, але відклав його публікацію.

Під час підготовки пакету повідомлялося, що ЄС може включити в нього обмеження проти банків і енергетичних компаній. Крім того, італійське агентство ANSA повідомляло, що в Європі обговорюють посилення візового режиму для росіян.