Єврокомісія почала розслідування проти платформи Х

Європейська комісія відкрила офіційне провадження, щоб оцінити, чи могла соцмережа X порушити Закон про цифрові послуги (DSA) у сферах, пов’язаних з управлінням ризиками, модерацією контенту, незрозумілістю алгоритмів, прозорістю реклами і доступу до даних для дослідників.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

На основі попереднього розслідування, проведеного до цього часу, в тому числі на основі аналізу звіту про оцінку ризиків, поданого X у вересні, її звіту про прозорість у листопаді, і відповідей компанії на офіційний запит щодо розповсюдження незаконного контенту в контексті терористичних нападів ХАМАС на Ізраїль, Єврокомісія вирішила відкрити офіційне провадження щодо порушення проти X відповідно до DSA.

Розгляд буде зосереджено на таких напрямках:

Відповідність зобов’язанням DSA, пов’язаним із протидією розповсюдженню незаконного вмісту в ЄС, зокрема щодо оцінки ризику та пом’якшення заходів, у контексті оцінки ризиків та застосованих запобіжників.

Ефективність заходів, вжитих для боротьби з маніпулюванням інформацією на платформі, зокрема так званих Community Notes та інших заходів, що мають зменшити ризики для виборчих процесів

Заходи, вжиті X для підвищення прозорості платформи. Розслідування стосується ймовірних недоліків у наданні дослідникам доступу до загальнодоступних даних X, як передбачено статтею 40 DSA, а також недоліків у сховищі оголошень X.

Підозри в оманливому дизайні інтерфейсу користувача, зокрема, щодо позначок, пов’язаних із певними продуктами підписки, так званих блакитних позначок.

Загалом ЄС може визнати, що Х порушила вісім статей Акту про цифрові послуги. Тепер ЄК проведе поглиблене розслідування в першочерговому порядку.