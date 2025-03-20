Політика

Європа хоче переманити американських вчених, оскільки Трамп скорочує фінансування, – Politico
20 Березня 2025 07:52
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Ілюстративне фото / Pexels
Ілюстративне фото / Pexels

Європейські країни працюють над стратегією залучення американських вчених на тлі скорочення фінансування освіти та досліджень у США.

Як повідомляє Politico, 12 європейських урядів звернулися до Європейської комісії з ініціативою створити умови для прийому іноземних науковців, які можуть постраждати від втручання в дослідження та нестачі фінансування.

Лист підписали уряди Франції, Чехії, Австрії, Словаччини, Естонії, Латвії, Іспанії, Словенії, Німеччини, Греції, Болгарії та Румунії. У ньому, хоч і без прямої згадки США, містяться натяки на ризики для академічної свободи в цій країні.

Європейські університети вже роблять перші кроки: Вільний університет Брюсселя відкрив вакансії для американських науковців, а французький Університет Екс-Марсель запустив програму підтримки для тих, хто відчуває загрозу в США.

Лист також пропонує заходи щодо залучення дослідників: збільшення фінансування, спрощення імміграційних процедур та розширення міжнародних наукових партнерств. Європейські країни закликають ЄС організувати зустріч міністрів для розробки відповідного плану.


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