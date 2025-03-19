Політика

США запевняють Євросоюз, що він має брати участь у будь-яких мирних переговорах, – Bloomberg 
19 Березня 2025 11:11
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Офіційні особи США наголосили європейським колегам, що Європейський Союз має брати участь у будь-яких мирних переговорах щодо України.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Сполучені Штати передали європейським партнерам, що головний пріоритет – припинення бойових дій, а лише потім обговорення гарантій безпеки для України.

Інформаційна робота покликана заспокоїти європейських союзників, які побоюються, що США можуть укласти угоду без участі Європи, що може підірвати безпеку України та Європейського континенту.

Побоювання посилилися після телефонної розмови Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Кремль відхилив пропозицію Трампа про 30-денне припинення вогню, погодившись лише обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру. Путін також вимагав, щоб США та інші країни припинили постачання зброї та розвідданих до Києва.


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