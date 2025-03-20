ЄС виділив Україні 1 млрд євро в рамках нової макрофінансової допомоги

Європейська комісія виділила Україні другий транш у розмірі 1 млрд євро в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Загальна сума кредитів ЄС для України у 2024 році досягла 4 млрд євро.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Фінансування відбувається за рахунок доходів від заморожених російських активів у ЄС. Кошти спрямують на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення інфраструктури та подолання наслідків війни.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС продовжить підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Наступний платіж очікується у квітні.

Раніше в ЄК повідомили, що у 2025 році в межах ініціативи G7 ERA та програми Ukraine Facility Україна отримає 35 млрд євро фінансової допомоги.