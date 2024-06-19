Економіка

Єврокомісія може повернути мита на українські яйця та цукор, – ЗМІ
19 Червня 2024 20:54
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Євросоюз, бізнес
Ілюстративне фото / Суспільне

Європейська комісія може повернути мита на українські яйця після того, як Україна вичерпала квоти на їх постачання до ЄС.

Про це пише Euronews.

Крім того, за словами торговельних експертів, імпорт цукру також перебуває “під пильним наглядом” виконавчої влади ЄС.

Водночас асоціація ЄС, що представляє європейських споживачів цукру в секторі харчових продуктів і напоїв (CIUS), стурбована можливим обмеженням імпорту з України. В організації побоюються, що найближчими роками обсягів цукру буде недостатньо, щоб задовольнити попит європейського ринку.


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