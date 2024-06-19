Єврокомісія може повернути мита на українські яйця та цукор, – ЗМІ

Європейська комісія може повернути мита на українські яйця після того, як Україна вичерпала квоти на їх постачання до ЄС.

Про це пише Euronews.

Крім того, за словами торговельних експертів, імпорт цукру також перебуває “під пильним наглядом” виконавчої влади ЄС.

Водночас асоціація ЄС, що представляє європейських споживачів цукру в секторі харчових продуктів і напоїв (CIUS), стурбована можливим обмеженням імпорту з України. В організації побоюються, що найближчими роками обсягів цукру буде недостатньо, щоб задовольнити попит європейського ринку.