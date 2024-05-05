“Євробачення 2024” відкрилося з проходу конкурсантів “бірюзовою доріжкою”

Конкурс “Євробачення 2024” стартував у шведському місті Мальме в неділю, коли 37 претендентів пройшли “бірюзовою доріжкою” на тлі підвищених заходів безпеки і закликів до бойкоту через участь Ізраїлю, передає Reuters.

68-та версія пісенного конкурсу, який завжди оголошується неполітичним, відбувається на тлі руйнівної ізраїльської військової кампанії в Газі, спричиненої нападом ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Очікується, що увага спостерігачів буде прикута до ізраїльської учасниці Еден Голан та її пісні “Hurricane”, яка пролунає у другому півфіналі в четвер. За оцінками букмекерів, вона входить до десятки претендентів на перемогу в конкурсі.

Ізраїльська делегація не була присутня на килимовій доріжці через День пам’яті жертв Голокосту в Ізраїлі, повідомила шведська телекомпанія SVT, яка спільно з Європейською мовною спілкою (EBU) організовує конкурс.

А ось так взяли участь у церемонії представниці України:

Ізраїль погодився змінити текст своєї оригінальної пісні “October Rain”, у якій, на думку EBU, містилося посилання на напад ХАМАС 7 жовтня.

Конкурс складається з трьох концертних виступів, і цього року, на думку фанатів і букмекерів, на титул претендують півдюжини країн.

Шведка Лорін виграла конкурс 2023 року в Ліверпулі з піснею “Tattoo”, що дало скандинавській країні автоматичний вихід у гранд-фінал, який відбудеться наступної суботи.

“Велика п’ятірка” EBU – Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія – також автоматично отримує місце у фіналі, а решта претендентів змагатимуться у півфіналах за місця, які залишилися.

Швеція приймає пісенний конкурс уже всьоме, востаннє це було 2016 року, і втретє конкурс пройде в Мальме.

Цьогорічних учасників від Швеції, близнюків Маркуса і Мартінуса, обрали в березні, щоб відкрити фінал з їхньою танцювальною поп-піснею “Unforgettable”.