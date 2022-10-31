Техно

“Євробачення-2023”: У “Дії” можно обрати жюрі Нацвідбора

31 Жовтня 2022 14:51
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дія, євробачення

У цьому сезоні українці зможуть обрати членів журі національного відбору, від яких на 50% залежатиме вибір представника України на Євробаченні у Ліверпулі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі “Дія”.

Українці зможуть долучитись не лише до голосування за учасників Нацвідбору під час фіналу, а й сформувати склад журі національного відбору конкурсу. Зробити це можна у застосунку “Дія”. Опитування триватиме з 31 жовтня до 7 листопада 10:00.

“Зайдіть у Дію → натисніть Послуги → Опитування → виберіть 1 кандидата, який займе суддівське крісло. От і все!” – проінструктували розробники.

Три кандидати, які наберуть найбільше голосів, увійдуть до складу журі Нацвідбору. І незабаром разом з українцями обиратимуть артиста, який представить Україну на Євробаченні в Ліверпулі.


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