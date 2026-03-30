Смертельна ДТП в Харкові: у зіткненні з BMW загинув водій позашляховика

Сьогодні, 30 березня, у Харкові не розминулися Mitsubishi Pajero та BMW 540. У результаті зіткнення одна людина загинула, ще четверо зазнали травм.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Аварія сталася сьогодні близько 6:00 на перехресті вулиці Архітектора Альошина та проспекту Героїв Харкова. Попередньо встановлено, що 50-річний водій Mitsubishi, виїжджаючи на регульоване перехрестя, проігнорував вимоги дорожнього знаку та не надав перевагу водію автомобіля BMW.

Реклама

Реклама

Унаслідок зіткнення водій Mitsubishi загинув на місці. До лікарні доставили двох пасажирів цього авто, а також 24-річну водійку та 25-річну пасажирку BMW.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.