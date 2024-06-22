Євро-2024: Збірні Грузії та Чехії зіграли внічию

Футболісти збірних Грузії та Чехії з рахунком 1:1 завершили матч другого туру групового етапу чемпіонату Європи в Німеччині.

Гра пройшла в Гамбурзі.

На 45+4 хвилині Георгіс Мікаутадзе реалізував пенальті і вивів збірну Грузії вперед. Чехія відігралася на 59-й хвилині, відзначився Патрік Шик.

На останній хвилині доданого часу Грузія отримала шанс перемогти, коли Лобжанідзе вирвався до контратаки під передачу на правий фланг штрафного, але запустив м’яч над воротами, у які просто треба було влучити.

У команд по 1 очку, Чехія посідає третє місце, Грузія – четверте. По 3 бали – у Туреччини та Португалії, які матч другого туру між собою проведуть сьогодні пізніше.