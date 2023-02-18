ЄС планує спільну закупівлю зброї для допомоги Україні

Європейський Союз терміново вивчає шляхи для своїх країн-членів об’єднатися для закупівлі боєприпасів, щоб допомогти Україні, після попереджень Києва, що його сили потребують негайного збільшення поставок.

Очікується, що міністри закордонних справ ЄС обговорять ідею спільної закупівлі 155-міліметрових артилерійських снарядів, які вкрай потрібні Києву, на зустрічі в Брюсселі в понеділок, пише Reuters.

Представники ЄС та дипломати кажуть, що такий підхід був би ефективнішим, ніж члени ЄС розміщували індивідуальні замовлення. За їх словами, більші замовлення також допоможуть промисловості інвестувати в додаткові потужності.

У суботу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни-члени ЄС об’єднатися, щоб якомога швидше доставити Києву більше боєприпасів.

«Настав час справді пришвидшити виробництво та розширити виробництво стандартизованих продуктів, які відчайдушно потрібні Україні. Ми могли б подумати, наприклад, про передові угоди про закупівлю, які дають оборонній промисловості можливість інвестувати у виробничу лінію зараз, щоб бути швидшими та збільшити кількість, яку вони можуть поставити», – сказала фон дер Ляєн на Мюнхенській конференції з безпеки, щорічній зустрічі політиків.