ЄС передасть Україні більше мільйона боєприпасів до кінця року, – Боррель

До кінця поточного року Європейський союз надасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу в закордонних справах і з політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у середу в Києві, інформує Інтерфакс-Україна.

“Продовжує зростати та розвиватися оборонно-промисловий комплекс Європейського Союзу. Можна констатувати, що його спроможність підвищилася на 40%”, – сказав Боррель.

Він також зазначив, що може назвати конкретну кількість, яка стосується боєприпасів.

“До кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис.”, – сказав Боррель.