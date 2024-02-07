Економіка

ЄС передасть Україні більше мільйона боєприпасів до кінця року, – Боррель

7 Лютого 2024 14:10
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зброя, Євросоюз
155 мм снаряди / Фото The Washington Post

До кінця поточного року Європейський союз надасть Україні 1 млн 155 тис. боєприпасів.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу в закордонних справах і з політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем у середу в Києві, інформує Інтерфакс-Україна.

“Продовжує зростати та розвиватися оборонно-промисловий комплекс Європейського Союзу. Можна констатувати, що його спроможність підвищилася на 40%”, – сказав Боррель.

Він також зазначив, що може назвати конкретну кількість, яка стосується боєприпасів.

“До кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис.”, – сказав Боррель.


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