ЄС намагається заткнути дірку у фінансуванні України

Чи може Європа заповнити прогалину, залишену Сполученими Штатами в Україні? Це питання вже давно хвилює європейських чиновників, які дивляться через Атлантику і бачать блокування фінансування та потенційне повернення Дональда Трампа, пише CNN.

Це питання, на яке намагається відповісти Європейський Союз. На саміті Європейської Ради цього тижня блок погодився вивчити нові шляхи залучення коштів для України – в тому числі шляхом залучення боргових зобов’язань на фінансових ринках і, що є суперечливим, використання прибутку від заморожених російських активів.

Прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що існує “відкритість, принаймні з нашого боку” до нових шляхів фінансування, і підкреслив, що Європа не може “чекати, поки США приймуть рішення за нас”.

Проте лідери не домовилися про нові гроші на озброєння. Це може стати проблемою, вказує CNN.

Нагальна потреба України в озброєнні стає дедалі гострішою. Президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив своїм західним союзникам, що найбільший виклик, з яким зараз стикається країна, – це дефіцит зброї, яким скористалася Росія.

Було б несправедливо звинувачувати ЄС у тому, що він не робить все можливе, щоб допомогти Україні. Незважаючи на публічні розбіжності між 27 країнами-членами щодо таких питань, як відправка танків і те, чи повинні гроші надходити безпосередньо з бюджету ЄС, блок в цілому направив Києву більше грошей, ніж США.

Однак той самий трекер також показує, що лише $5,6 млрд із загальних $85 млрд ЄС було виділено на військову допомогу, порівняно з $2,2 млрд на гуманітарну допомогу та $77,1 млрд на фінансову допомогу.

А оскільки в Конгресі на найближче майбутнє застрягло питання про надання військової допомоги Україні в розмірі 60 млрд доларів, не відразу зрозуміло, хто може реально заповнити цю прогалину у фінансуванні.

Саме тут і виникає основне питання: чи може Європа дійсно замінити США?

Деякі європейські чиновники люблять ставити це питання як суто економічне. За останніми даними Світового банку, ВВП Росії становить 2,24 трильйона доларів, тоді як ВВП ЄС – 16,75 трильйона доларів.

На папері це означає, що Європа гіпотетично може пережити Росію, якщо війна стане війною на економічне виснаження. Або більш грубо: так, Європа має гроші, щоб заповнити американську прогалину.

Складність полягає в тому, як це працює політично. ЄС складається з 27 суверенних держав, кожна з яких має незалежну зовнішню політику. Деякі з них є членами НАТО, деякі – ні, і офіційно є нейтральними. Деякі з них не проти купувати американську зброю і відправляти її в Україну з конкретною метою – вбивати російських солдатів, інші – ні. Деякі з них географічно близькі до Росії і побоюються, що війна перекинеться на їхні кордони, інші захищені кілометрами землі між ними і Москвою і мають десятиліття хороших економічних відносин з Росією.

За час війни європейське мислення змінилося. Дипломати і чиновники кажуть, що на початку конфлікту роль Брюсселя полягала у наданні фінансової допомоги на такі речі, як підтримання основних функцій держави і прийом біженців, тоді як США повинні були займатися сортуванням озброєнь.

Не можна заперечувати, що ЄС ставиться до оборони більш серйозно. Нещодавно він оприлюднив план остаточної розбудови європейської оборонної промисловості, яка в майбутньому зможе конкурувати з американською. Але навіть цей довгостроковий план, до втілення якого ще далеко, ставить перед країнами-членами незручні питання. Чи слід витрачати гроші ЄС за межами блоку? Де будувати заводи? Яким чином плани закупівель повинні бути пов’язані з ініціативами, які вже існують в НАТО?

Це все на довгострокову перспективу: У короткостроковій перспективі Україні терміново потрібна зброя. Минулого тижня CNN повідомила, що Росія виробляє втричі більше артилерійських снарядів, ніж США і Європа разом узяті, для використання в Україні.

Ініціатива, яку очолила Чеська Республіка і підтримали ще 17 країн-членів ЄС, передбачає закупівлю боєприпасів на міжнародних ринках, які будуть відправлені в Україну, поза межами структур ЄС.

Оскільки це не є офіційним планом ЄС, це означає, що вони можуть діяти набагато швидше і не турбуватися про те, що їхні країни-члени – головним чином Угорщина, яка має тісніші відносини з Росією, ніж решта країн ЄС – накладуть вето або вихолостять плани.

В рамках чеської ініціативи вже закуплено 300 000 артилерійських снарядів, і очікується, що вони прибудуть в Україну в червні. Українці, звісно, в захваті від цієї ініціативи, але також визнають, що вона не заткне діру у вигляді США.

Раніше цього місяця міністр закордонних справ України заявив: “Чеська ініціатива є чудовою, але вона далеко не достатня… Якщо, окрім чеської ініціативи, цього року будуть реалізовані ще дві ініціативи… російські війська в Україні зіткнуться з більш значними проблемами на лінії фронту”. Дехто сприйняв це як посилання на заблокований американський пакет.

Отже, чи може Європа заповнити прогалину у фінансуванні України, залишену Вашингтоном?

Відповідь – так, Європа має кошти. Чи є у неї воля – велика невідомість.

Посадовці зі східноєвропейських країн наголошують на важливості переконати своїх колег у тому, що українська безпека – це те саме, що і європейська безпека. Хоча колишні радянські республіки часто зображують у Західній Європі як яструбів, вони роблять цілком слушне зауваження, що якщо Росія вторгнеться на територію НАТО, бомби, швидше за все, впадуть на них, а не, наприклад, на Афіни чи Рим.

Але це зачепило б усі європейські країни, особливо ті, що є членами НАТО. І ті країни, які мають спільні кордони з Росією, майже повсюдно поділяють думку, що єдиний спосіб гарантувати, що Росія не розширить свою агресію – це зробити НАТО настільки сильним, що напад буде немислимим навіть для президента Владіміра Путіна.

Обґрунтувати необхідність різкого збільшення оборонних витрат досить складно навіть тоді, коли на європейських кордонах йде війна. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав минулого місяця новину про те, що 18 країн-членів Альянсу витрачатимуть на оборону 2% ВВП. Це значне поліпшення порівняно з тим, що було десять років тому, коли лише три країни НАТО досягли мінімального порогу. Але це все одно означає, що навіть під час кризи, подібної до української, більше третини не досягають цієї мети.

Чим довше тягнеться війна, тим більша ймовірність того, що настане втома. Чим більший тиск на внутрішні бюджети на такі речі, як державні послуги та пенсії, тим важче стає виправдати надання грошей іншій країні на ведення війни.

І це саме той момент, коли європейське мислення може піти одним із двох шляхів: забезпечити перемогу України над Росією заради всього континенту або запитати, а яке це має відношення до нас?

Так, Європа може заповнити прогалину, яку залишили США – і в деяких аспектах намагається це зробити. Але все залежить від того, чи зможуть найбільші союзники України в Європі продовжувати вигравати цю суперечку.