Політика

У ЄС планують виділити додаткові 40 млрд євро на військову допомогу Україні
17 Березня 2025 20:30
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Кая Каллас / Фото: Reuters
Кая Каллас / Фото: Reuters

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала роботу над пакетом військової допомоги для України у розмірі 40 млрд євро. Також вона заявила, що у Євросоюзі “існує широка політична підтримка” цієї ініціативи.

Про це повідомляє Суспільне.

17  березня перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі Кая Каллас заявила, що у Євросоюзі “існує широка політична підтримка” цієї ініціативи.

“І це добре. Але є багато деталей, які потрібно опрацювати, тому що є також міністри оборони, які повинні сказати своє слово, і ми проводимо зустрічі очільників оборонних відомств. Але важливо, що Європейська рада 6 березня сказала, що ми повинні рухатися швидко, і саме це ми й робимо”, – зазначила Каллас.

За словами глави європейської дипломатії, Рада міністрів закордонних справ ЄС підтримує оборонну ініціативу у розмірі 40 млрд євро, позитивно оцінює результати переговорів України та США та рішення щодо припинення вогню на 30 днів. Тепер ЄС очікує рішення Росії.

“Ми бачимо, що Росія не дуже хоче миру, а також те, що всі за столом розуміють, що Росії не можна довіряти”, – зауважила Каллас.


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