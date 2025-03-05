Економіка

Додаткові 6 млн євро виділила Австралія на підтримку української енергетики
5 Березня 2025 19:57
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Пошкоджене обладнання на ТЕС після російської атаки, весна 2024 / Фото: ДТЕК
Пошкоджене обладнання на ТЕС після російської атаки, весна 2024 / Фото: ДТЕК

Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро. Кошти Уряду Австралії розподілятимуть на ключові нагальні потреби українського енергосектору.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, триває відновлення та відбудова пошкодженого під час обстрілів енергообладнання

“Дякуємо австралійським партнерам за підтримку України і енергетичного сектору у ці складні часи. Ми продовжуємо відновлювати і відбудовувати пошкоджене ворогом обладнання і, завдяки допомозі партнерів, повертаємо світло і тепло в домівки мільйонів українських родин”, – зазначив Галущенко.

Нагадаємо, Австралія анонсувала додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України наприкінці 2024 року. Отже, загальний внесок Австралії до Фонду склав близько 18 млн євро.

Фонд підтримки енергетики України створено у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства. 

Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду становлять понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.


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