ЄС готує додатковий пакет допомоги Україні до 24 лютого — Financial Times

Європейський Союз готує додатковий пакет допомоги Україні до другої річниці повномасштабного російського вторгнення.

Пакет буде спрямований на відновлення зменшених обсягів західної допомоги Україні та міститиме у собі гроші, зброю та санкції проти РФ, йдеться в матеріалі Financial Times.

За словами джерел видання, йдеться також про довгоочікувану угоду про виділення Києву 50 млрд євро протягом наступних чотирьох років, частина з яких може бути виплачена щойно угоду буде укладено.

Як зазначає Financial Times, нові санкції ЄС будуть зосереджені на додаванні більшої кількості фізичних і юридичних осіб до списку заморожених активів і забороні на поїздки.

Крім того, передбачаються 5 млрд євро військової допомоги щорічно і передача Україні доходів, отриманих від заморожених активів Росії.

Пакет також міститиме 13-й набір санкцій для компаній і фізичних осіб, пов’язаних із повномасштабним вторгненням РФ в Україну.