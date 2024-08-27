Єрмак висловив впевненість, що Зеленський матиме зустріч із Сі Цзіньпіном

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак впевнений, що президент Володимир Зеленський зустрінеться із очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це заявив Єрмак під час Форуму керівників державних інституцій.

“Чому так важливий був цей перший Саміт (миру – ред.)? Ми побачили кількість країн, а це більше 100 країн, які підтримують саме формулу миру президента Зеленського. Це основа для спільного плану. Але президент говорить, що ми готові чути всі відповідальні країни, які поважають нашу незалежність, наш територіальну цілісність, наш суверенітет.

І можу вам сказати, що під час останнього візиту прем’єр-міністра Індії Моді він абсолютно чітко сказав, що Індія ніколи не підтримає жодну пропозицію, яка буде включати будь-який компроміс щодо територіальної цілісності України. Почути це від країни-члена БРІКС дуже важливо…

Рамафоса (Сиріл – президент ПАР) вже був з візитом з лідерами Африканських держав в Україні. Зараз був Моді. Було декілька зустрічей в Саудівській Аравії, було декілька зустрічей з президентом Бразилії… Залишається тільки зустрітися нашому президенту з лідером Китаю. Але я впевнений, що це відбудеться. Бо навіть задекларована позиція Китаю, що він займає нейтральну позицію вона це передбачає. Бо ми бачили, скільки разів зустрічався кремлівський диктатор з лідером Китаю. Я думаю, що навіть для нейтральної позиції це дуже необхідно, щоб відбулася ця зустріч. І ми сподіваємося, що вона відбудеться”.

Єрмак також розповів, що поки не визначене місце проведення наступного Саміту щодо української формули миру, проте “було б знаково, щоб він відбувся в одній із країн глобального півдня”.