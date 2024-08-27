Політика

Єрмак висловив впевненість, що Зеленський матиме зустріч із Сі Цзіньпіном
27 Серпня 2024 13:21
читать на русском →
єрмак, зеленський, Сі Цзіньпін
Андрій Єрмак / ОПУ

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак впевнений, що президент Володимир Зеленський зустрінеться із очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це заявив Єрмак під час Форуму керівників державних інституцій.

“Чому так важливий був цей перший Саміт (миру – ред.)? Ми побачили кількість країн, а це більше 100 країн, які підтримують саме формулу миру президента Зеленського. Це основа для спільного плану. Але президент говорить, що ми готові чути всі відповідальні країни, які поважають нашу незалежність, наш територіальну цілісність, наш суверенітет.

І можу вам сказати, що під час останнього візиту прем’єр-міністра Індії Моді він абсолютно чітко сказав, що Індія ніколи не підтримає жодну пропозицію, яка буде включати будь-який компроміс щодо територіальної цілісності України. Почути це від країни-члена БРІКС дуже важливо…

Рамафоса (Сиріл – президент ПАР) вже був з візитом з лідерами Африканських держав в Україні. Зараз був Моді. Було декілька зустрічей в Саудівській Аравії, було декілька зустрічей з президентом Бразилії… Залишається тільки зустрітися нашому президенту з лідером Китаю. Але я впевнений, що це відбудеться. Бо навіть задекларована позиція Китаю, що він займає нейтральну позицію вона це передбачає. Бо ми бачили, скільки разів зустрічався кремлівський диктатор з лідером Китаю. Я думаю, що навіть для нейтральної позиції це дуже необхідно, щоб відбулася ця зустріч. І ми сподіваємося, що вона відбудеться”.    

Єрмак також розповів, що поки не визначене місце проведення наступного Саміту щодо української формули миру, проте “було б знаково, щоб він відбувся в одній із країн глобального півдня”.  


Актуальне відео
ТОП-новини
27 Серпня 2024 10:53

Зеленський прокоментував нічний комбінований удар росіян по Україні 
27 Серпня 2024 10:25

Окупанти атакували Запоріжжя 7 “Шахедами”: є загиблі, пошкоджені понад 30 будинків
27 Серпня 2024 09:39

Окупанти атакували об’єкт інфраструктури на Харківщині: є поранені 
27 Серпня 2024 09:17

Сили ППО знищили близько 15 дронів і кілька ракет навколо Києва – КМВА
27 Серпня 2024 07:30

Армія рф атакувала Запоріжжя: є загиблий і поранені
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки