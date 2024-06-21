Єрмак відреагував на скандал з нардепом Тищенко

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на скандал за участю народного депутата Миколи Тищенка та колишнього військового підрозділу “Kraken” у Дніпрі.

“Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата – абсолютно ганебна. Їй немає виправдань”, – написав Єрмак в Телеграмі.

Голова ОП також зазначив, що справді давно знайомий з Тищенком та хрестив його сина, але це було давно.

“Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що КОЖЕН повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата”, – додав Єрмак.

20 червня у Дніпрі невідомі люди у військовій формі і балаклавах напали на колишнього воїна підрозділу “Kraken”, коли той гуляв з дитиною.

Микола Тищенко тоді заявив, що потерпілий чоловік нібито пов’язаний із шахрайською ботофермою у Дніпрі та намагався зірвати слідчі дії.