У Дніпрі “охоронці Тищенка” побили чоловіка, – соцмережі

У Дніпрі невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків побили чоловіка, закутого в кайданки.

Відео інциденту розмістили місцеві пабліки.

Зазначається, що це не працівники ТЦК та СП, не поліцейські, а, ймовірно, охоронці народного обранця Миколи Тищенка.

Повідомляється, що людина в наручниках, ймовірно, футбольний фанат ФК “Дніпра” Дмитро “Син”, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно став до лав ЗСУ.

Варто також зазначити, що сам Тищенко повідомляв, що сьогодні приїхав у Дніпро нібито для боротьби з “кол-центрами”.

Офіційної інформації про конфлікт та його учасників наразі немає.