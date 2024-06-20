У Дніпрі “охоронці Тищенка” побили чоловіка, – соцмережі

У Дніпрі невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків побили чоловіка, закутого в кайданки.
Відео інциденту розмістили місцеві пабліки.
Зазначається, що це не працівники ТЦК та СП, не поліцейські, а, ймовірно, охоронці народного обранця Миколи Тищенка.
Повідомляється, що людина в наручниках, ймовірно, футбольний фанат ФК “Дніпра” Дмитро “Син”, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно став до лав ЗСУ.
Варто також зазначити, що сам Тищенко повідомляв, що сьогодні приїхав у Дніпро нібито для боротьби з “кол-центрами”.
Офіційної інформації про конфлікт та його учасників наразі немає.