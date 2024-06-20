Кримінал

У Дніпрі “охоронці Тищенка” побили чоловіка, – соцмережі
20 Червня 2024 20:43
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У Дніпрі невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків побили чоловіка, закутого в кайданки.

Відео інциденту розмістили місцеві пабліки.

Зазначається, що це не працівники ТЦК та СП, не поліцейські, а, ймовірно, охоронці народного обранця Миколи Тищенка.

Повідомляється, що людина в наручниках, ймовірно, футбольний фанат ФК “Дніпра” Дмитро “Син”, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно став до лав ЗСУ.

Варто також зазначити, що сам Тищенко повідомляв, що сьогодні приїхав у Дніпро нібито для боротьби з “кол-центрами”.

Офіційної інформації про конфлікт та його учасників наразі немає.


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