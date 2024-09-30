Єрмак обіцяє показати українцям “План перемоги”, але не весь

Українцям представлять “План перемоги” президента Володимира Зеленського, проте деякі положення документа залишаться у секреті.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

“Безумовно, є частини дуже чутливі, вони є закритими. Але все ж таки все, що стає публічним, це чують не тільки в нас, в Україні, це чує і ворог”, – сказав Єрмак.

Він додав, що реалізацію цього плану важливо побачити на російській території – у результатах і перемогах ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня у США представив “План перемоги”: його отримали президент Джо Байден і кандидати у лідери Сполучених Штатів Камала Гарріс і Дональд Трамп.

Держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що США ретельно вивчають “План перемоги” Зеленського, за потреби розглядаючи “додаткові опції”, щоб допомогти Україні перемогти.