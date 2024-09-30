Політика

Єрмак обіцяє показати українцям “План перемоги”, але не весь
30 Вересня 2024 07:48
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єрмак, війна
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак / Фото: t.me/ermaka2022

Українцям представлять “План перемоги” президента Володимира Зеленського, проте деякі положення документа залишаться у секреті.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону.

“Безумовно, є частини дуже чутливі, вони є закритими. Але все ж таки все, що стає публічним, це чують не тільки в нас, в Україні, це чує і ворог”, – сказав Єрмак.

Він додав, що реалізацію цього плану важливо побачити на російській території – у результатах і перемогах ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський минулого тижня у США представив “План перемоги”: його отримали президент Джо Байден і кандидати у лідери Сполучених Штатів Камала Гарріс і Дональд Трамп.

Держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що США ретельно вивчають “План перемоги” Зеленського, за потреби розглядаючи “додаткові опції”, щоб допомогти Україні перемогти.


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