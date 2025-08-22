Єрмак хоче реформувати Офіс президента шляхом залучення ветеранів та військових

Офіс президента планують реформувати, щоб у його структурі більше посад займали українські військові та ветерани.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак.

За його словами, ідея полягає у тому, щоб у всіх департаментах без винятку працювала значна кількість людей, які брали участь у бойових діях. Президент Володимир Зеленський уже підтримав цю ініціативу.

“Це справедливо. Бо саме ці люди – мірило честі, моралі й відданості Україні. Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату”, — наголосив Єрмак.

Він додав, що має безпосередній приклад такої роботи — свого заступника, полковника Павла Палісу, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою “Холодний Яр”.

Єрмак вважає, що така культура має поширюватися на всю державну службу, а в перспективі — й на інші сфери, зокрема бізнес, IT та культуру.