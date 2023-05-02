Економіка

ЄК заборонила імпорт українського збіжжя у п’ять країн ЄС

2 Травня 2023 20:07
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зерно

Єврокомісія заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до Болгарії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині.

Заходи набувають чинності 2 травня й триватимуть до 5 червня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім згаданих п’яти. Водночас через їхню територію може здійснюватись транзит української продукції.

Окрім того, виконавчий орган ЄС підтвердив надання фінансової підтримки фермерам у п’яти країнах-членах ЄС, рішення щодо якої буде ухвалене пізніше.


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