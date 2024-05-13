Політика

Єгипет вирішив долучитися до позову проти Ізраїлю у справі про геноцид 

13 Травня 2024 08:49
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ізраїль, єгипет
Прапор Єгипту / Getty Images

Південна  Африка подала до Міжнародного кримінального суду позов проти Ізраїлю у справі про геноцид через дії у секторі Гази. Єгипет вирішив до нього долучитись.

Про це повідомляє “Анадолу”.

Як пояснили в МЗС Єгипту, цей крок зроблено “з огляду на ескалацію та масштаби атак Ізраїлю на палестинських цивільних у Газі та… руйнування інфраструктури в цьому секторі”.

Єгипетське міністерство вважає дії Ізраїлю грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та 4-ї Женевської конвенції 1949 року щодо захисту цивільного населення під час війни.

У зв’язку з цим Єгипет закликав Ізраїль дотримуватись своїх зобов’язань і вжити тимчасових заходів, запропонованих Міжнародним кримінальним судом для забезпечення гуманітарної допомоги в Газі. Він також вимагає від Ради Безпеки ООН і зацікавлених сторін терміново втрутитися, щоб досягти припинення вогню в секторі та військової операції в Рафаху й забезпечити захист палестинських цивільних.


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