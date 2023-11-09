Суспільство

Єдиний реєстр військовозобов’язаних наповнений даними на 90%

9 Листопада 2023 20:35
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армія

Начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що наразі Єдиний реєстр військовозобов’язаних наповнений даними на 90%.

“Наразі Єдиний реєстр військовозобов’язаних (електронний) наповнений даними на приблизно 90%. Це дає змогу здійснювати заходи оповіщення на всій території України”, – сказав Фітьо в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що коли військовозобов’язаний з’являється в ТЦК і СП, дані про людину вже можуть бути там отримані.

“Але поки що немає, на жаль, синхронізації з іншими державними реєстрами. Це дало б змогу військовозобов’язаним самим не приходити до ТЦК, а їхні дані автоматично синхронізувалися та оновлювалися”, – розповіли в ЗСУ.


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