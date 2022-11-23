Суспільство

ЄБРР та Нідерланди виділяють Укренерго €372 млн на ремонт пошкоджених енергооб’єктів

23 Листопада 2022 21:45
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Укренерго, Нідерланди

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив пакет фінансування на 300 млн євро для підтримки української електропередавальної компанії « Укренерго » для швидкого аварійного ремонту пошкоджень, спричинених сильними бомбардуваннями цивільної енергетичної інфраструктури під час російської війни.

ЄБРР та Нідерланди виділяють Укренерго €372 млн на ремонт пошкоджених російськими ракетами енергооб’єктів, йдеться в заяві ЄБРР.

ЄБРР надасть позику під державні гарантії в розмірі 300 мільйонів євро, що включає два компоненти. До 150 млн євро – на закупівлю обладнання для проведення аварійних ремонтів української енергосистеми. Ще 150 мільйонів євро складаються з підтримки структури капіталу.

Окремо частина кредиту на екстрений ремонт буде доповнена грантом у розмірі до 72 мільйонів євро, наданим Нідерландами . Це буде об’єднано в єдиний пакет на суму 372 мільйони євро для підтримки невідкладних потреб Укренерго у відновленні інфраструктури передачі.

«Завдяки цьому фінансуванню ми допоможемо Укренерго здійснювати швидкий аварійний ремонт пошкодженого обладнання, високовольтних підстанцій та ліній електропередач. Це забезпечить безперервне надання життєво важливих послуг з передачі електроенергії протягом опалювального сезону для українських домівок та підприємств», – сказала президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

У жовтні під час візиту до Києва для зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським президент Рено-Бассо  повідомив президенту України про рішучість Банку підтримувати Україну, коли вона захищається від агресії Росії, і пообіцяв, що ЄБРР виділить до 3 мільярдів євро протягом 2022 -2023, щоб допомогти українському бізнесу та економіці продовжувати працювати.  


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