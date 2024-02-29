Політика

Є нові оборонні домовленості, буде більше артилерії, – Зеленський про підсумки закордонних візитів

29 Лютого 2024 20:24
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Президент Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки останніх закордонних візитів. За словами глави держави, головне — є нові оборонні домовленості, нові пакети.

Зеленський у вечірньому відеозверненні зазначив, що буде більше артилерії та більше спільного виробництва з міжнародними партнерами.

“Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливостей нашим воїнам. Я дякую всім партнерам, які допомагають так, як потрібно. І вчасно, без затримок”, — вказав президент.

Глава держави також підкреслив, що поточний рік “має стати часом реальних перемовин” стосовно вступу України до Європейського союзу та вже навесні можуть бути зроблені перші переговорні кроки.

“Так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами. Кожен бачить, що РФ не збирається зупинятися. Вони там, у Москві, хочуть і перегони озброєнь, і нові хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати”, — заявив Зеленський.

Президент додав: “Варто пам’ятати, що глобальна стабільність тримається лише на сміливості та самовідданості українських воїнів, нашого народу”.

“Українські назви звучать у фронтових зведеннях, але всі розуміють та бачать, що путінські наміри суттєво ширші. Світ, у якому терор виграє, не сподобається нікому, і саме тому Путін повинен програти. Люди в Україні здатні це забезпечити — за достатньої підтримки”, — підсумував політик.


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