Спорт

Ястремська програла “нейтральній” росіянці у фіналі турніру в Лінці
2 Лютого 2025 18:13
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Даяна Ястремська на Australian Open - 2024 / Фото Billie Jean King Cup @BJKCup
Даяна Ястремська на Australian Open - 2024 / Фото Billie Jean King Cup @BJKCup

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№72 WTA) зазнала поразки у фіналі турніру WTA 500 в австрійському Лінці.

У вирішальному матчі за титул 24-річна уродженка Одеси в надзвичайно напруженій боротьбі поступилася “нейтральній” росіянці Катерині Александровій (№30 WTA).

Поєдинок тривав 2 години 13 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:3, 5:7.

За проведений на корті час Ястремська виконала 3 подачі навиліт, припустилася 8 подвійних помилокі реалізувала 4 з 5 брейкпойнтів.

Це була шоста очна зустріч тенісисток. Три з цих матчів виграла українка, інші три – спортсменка з держави-агресорки.


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