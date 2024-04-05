Політика

Японія ввела нові санкції проти РФ

5 Квітня 2024 11:20
санкції, японія, рф

Японія включила до списку ще 164 категорії товарів з РФ, зокрема літій-іонні акумулятори, газові труби і моторне мастило для автомобілів.

Про це оголосило міністерство економіки та промисловості Японії, передає The Asahi Shimbun

Крім того, заборонено експорт термостатів, нітроцелюлозної продукції та деревообробного обладнання.

Останнє доповнення до списку експортного контролю Японії в рамках санкцій проти дій Москви в Україні, набуде чинності 17 квітня, йдеться у повідомленні міністерства.

Заборона на імпорт російських алмазів для непромислового використання, про яку було оголошено після віртуальної зустрічі Японії та інших країн G7 з Президентом України Володимиром Зеленським у грудні, почне діяти 10 травня.


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