Японія передала підрозділам ДСНС машини механізованого розмінування

Уряд Японії передав підрозділам ДСНС України ще 2 машини механізованого розмінування Nikken.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подякував японським колегам за підтримку: “Ми хочемо подякувати Уряду та Посольству Японії, а також агенції міжнародного співробітництва JICA за ту допомогу та спільну стійкість у такі важкі для країни часи”.

Також Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі висловив захоплення піротехнікам та саперам, які невтомно очищують українську землю від вибухонебезпечних предметів.

Передані машини сьогодні ж відправляться у Запорізьку та Донецьку області для виконання необхідних завдань.