Суспільство

Японія передала підрозділам ДСНС машини механізованого розмінування
9 Липня 2024 19:38
читать на русском →
допомога, японія
Машина механізованого розмінування Nikken / Фото: МВС

Уряд Японії передав підрозділам ДСНС України ще 2 машини механізованого розмінування Nikken.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подякував японським колегам за підтримку: “Ми хочемо подякувати Уряду та Посольству Японії, а також агенції міжнародного співробітництва JICA за ту допомогу та спільну стійкість у такі важкі для країни часи”.

Також Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі висловив захоплення піротехнікам та саперам, які невтомно очищують українську землю від вибухонебезпечних предметів. 

Передані машини сьогодні ж відправляться у Запорізьку та Донецьку області для виконання необхідних завдань.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
9 Липня 2024 18:51

Зеленський прибув до Вашингтона на саміт НАТО
9 Липня 2024 20:45

У 24 омбр сформували батальйон “Характерники”, який складається з амністованих 
9 Липня 2024 19:09

Росіяни атакували Полтавщину ракетами
9 Липня 2024 18:05

Макрон назвав головних противників вступу України до НАТО
9 Липня 2024 17:29

Від початку доби на фронті відбулося 81 боєзіткнення, третина з них — на Покровському напрямку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
усі думки