“Якщо Путіна турбують події на Курщині, він може припинити війну” – Кірбі 

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що якщо президента РФ Володимира Путіна турбують події у Курський області, він може припинити війну.

Про це Кірбі заявив під час онлайн-брифінгу, передає Суспільне.

“Єдині, хто перебуває у стані війни в Україні – це самі росіяни. Це війна Путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну”, – сказав Кірбі.

Він також прокоментував закиди російських посадовців щодо того, що вхід ЗСУ у Курську область РФ координує Захід. Такі заяви Кірбі назвав “путінською пропагандою” і підкреслив, що вони відображують слова Путіна, що “Росія воює із заходом”.