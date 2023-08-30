Якщо почнеться анархія, настануть темні часи: очільник МВС прокоментував події у Дніпрі

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вперше прокоментував події у Дніпрі, де поліцейський смертельно поранив чоловіка, який чинив опір після того, як зупинили його авто.

“Смерть – це завжди горе. Але в події у Дніпрі потрібно розібратися об’єктивно. Триває слідство, яке має дати відповіді на основні запитання. Однак є речі очевидні. Якщо громадяни хочуть жити в правовій державі, вони самі ж мають дотримуватися законодавства, поводитися відповідно до встановлених норм і однозначно – не бити поліцейських. Більш того, навчати законослухняності своїх дітей”, – зауважив Ігор Клименко.

Ця ситуація – серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів.

“Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад Законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи”, – зазначив Клименко.

Вчора, 29 серпня, в ЗМІ повідомили про стрілянину за участі правоохоронця в Дніпрі, внаслідок якої загинув чоловік.

Згідно з попередніми даними, правоохоронці намагались зупинити елітний автомобіль у середмісті Дніпра, оскільки водій проігнорував правила дорожнього руху. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

Конфлікт між правоохоронцями й пасажирами автомобіля переріс в бійку під час якої патрульним застосував табельну зброю в спину чоловіка. Від отриманих поранень останній помер на місці.

Як відзначають місцеві пабліки, спочатку за кермом автомобіля перебував саме загиблий чоловік. Втім після зупинки машини він нібито почав мінятися місцем з пасажиркою. Наразі офіційних коментарів щодо цього немає.