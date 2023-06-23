Суспільство

Якщо на ЗАЕС станеться вибух, приймати йод не потрібно – науковці

23 Червня 2023 11:28
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заес, теракт, вибух

При будь-якому розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції, теракті чи аварії, приймати йод не потрібно. 

Про це повідомили у Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки.

Вчені зазначають, що викид радіоактивних речовин в повітря, небезпечних ізотопів йоду не міститиме, оскільки вони утворюються лише за умови роботи енергоблока на потужності. Тобто, при виробленні електроенергії.

Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було призупинено у вересні 2022 року. Це значить, що вже 9 місяців вони не працюють та не генерують електроенергію”, – пишуть науковці.

За їхніми словами, найдовший період напіврозпаду ізотопів йоду має йод I-131 – приблизно  8 діб. У цей час кількість радіоактивної речовини зменшується в два рази. Решта ізотопів радіоактивного йоду має ще коротший період напіврозпаду.

“З моменту зупину енергоблоків ЗАЕС пройшло щонайменше 34 періоди напіврозпаду даного ізотопу йоду. 

“Активність в останньому зупиненому реакторі на ЗАЕС зменшилась в мільярди разів порівняно з вереснем 2022 року”, – зазначають вчені.

Науковці підсумовують, що йодопрофілактика потрібна лише тоді, коли є реальна загроза надходження радіоактивного йоду в організм. Зараз на ЗАЕС його немає.


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