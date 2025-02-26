Суспільство

Як виглядає центр Харкова після нічного удару “Шахеда” (фото)
26 Лютого 2025 15:09
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Вночі 26 лютого російський дрон влучив по центральній вулиці Харкова – Сумській. Дрону впав неподалік саду Шевченка, Дзеркального струменя та оперного театру. Ударною хвилею вибило вікна в навколишніх будівлях.

Зранку комунальники розпочали закриття пошкоджених вікон та демонтаж бруківки на місці влучання, повідомляє “Суспільне”.

На вулиці Сумській у Харкові усувають наслідки російської атаки / Фото: Суспільне

Також під удар потрапила Північна Салтівка. Один із “Шахедів” влучив у квартиру на другому поверсі. В момент атаки в ній нікого не було. Жителів сусідніх квартир евакуювали.


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