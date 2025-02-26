Суспільство

Росіяни вдарили по Харкову дронами: влучили в багатоповерхівку та біля ресторану, є постраждалі
26 Лютого 2025 04:39
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Пожежа в будинку після влучання БпЛА у Харкові / Фото: ДСНС Харківщини
Пожежа в будинку після влучання БпЛА у Харкові / Фото: ДСНС Харківщини

У ніч з 25 на 26 лютого близько 00:00 окупанти вдарили трьома безпілотниками по Харкову, зафіксовані влучання в Київському та Шевченківському районах міста.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Київському районі один з БпЛА влучив в другий поверх дев’ятиповерхового житлового будинку.

“У квартирі нікого не було і в цьому будинку ніхто не отримав серйозних поранень. Станом на 1:00 ночі дві людини звернулися з гострою реакцією на стрес. І ще двох людей виносили на ношах бригади швидкої медичної допомоги. Це люди похилого віку, вони не пересуваються самі, тому їх виносили і зараз оглядають”, – розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Друге влучання зафіксовано в Київському районі біля одного з ресторанів: пошкоджено будівлю закладу і комерційну нерухомість.

Третій удар прийшовся по одній з центральних вулиць Харкова, в дорожнє покриття. Внаслідок вибуху пошкоджено скління і фасад семиповерхового житлового будинку, вибиті десятки вікон.

За попередніми даними, для обстрілу росіяни використали БпЛА “Герань”.

Рятувальники на місці ударів БпЛА у Харкові / Фото: ДСНС Харківщини, Харківська обласна прокуратура

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