Політика

WSJ: Євросоюз планує створити новий фонд військової допомоги Україні

22 Січня 2024 08:18
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допомога, Євросоюз

Європейська служба зовнішніх зв’язків розробила новий спосіб військової підтримки України на суму понад 20 мільярдів євро на тлі розбіжностей щодо виділення пакета допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.

Про новий план Євросоюзу пише The Wall Street Journal із посиланням на проєкт.

Ініціатива передбачає повернення понад 20 мільярдів євро країнам ЄС в обмін на “десятки мільярдів євро” військової допомоги Києву, яку вони надаватимуть протягом наступних чотирьох років.

“Передбачається створення спеціального фонду, який поглине близько 6,5 мільярда євро із створеного у 2022 році Європейського фонду світу та отримуватиме до 5 мільярдів євро щорічно з 2024 по 2027 роки”, – йдеться у повідомленні.

Кошти нового фонду підуть на компенсацію витрат країн ЄС на спільні закупівлі озброєнь для передачі Україні. Ще частину грошей використовують на військовий вишкіл українських військових до ЄС. Згідно з проєктом плану, у 2024 році ЄС може запропонувати компенсацію у розмірі 7,5 мільярда доларів, проте для набуття чинності ініціативи потрібен перехідний період.

Чиновники у ЄС розповіли, що офіційне обговорення плану розпочнеться найближчими днями, і, ймовірно, він обговорюватиметься на саміті об’єднання 1 лютого, де лідери також спробують узгодити виділення пакету допомоги Києву у розмірі 50 мільярдів євро на чотири роки. При цьому будь-яке остаточне рішення щодо нового плану, ймовірно, займе тижні, оскільки воно потребує одноголосного рішення країн ЄС.

Як перевагу ініціативи газета називає можливість для держав ЄС з низьким запасом озброєння об’єднати ресурси у спільних закупівлях, забезпечення сталого попиту на оборонну продукцію, що спонукає європейські компанії збільшити виробництво. Крім того, відпаде необхідність у регулярних виплатах, які може блокувати країна ЄС, наприклад Угорщина, яка наклала вето на пакет допомоги у 50 мільярдів євро.


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