Кая Каллас: “Розширення ЄС — це необхідність, якщо Європа хоче бути сильним гравцем у світі”

Європейський Союз може прийняти нових членів уже до 2030 року, заявила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас. Вона назвала розширення «необхідністю в умовах глобальних змін» і наголосила, що вступ нових країн посилить безпеку на континенті. Про це пише The Guardian.

«Повномасштабне вторгнення Росії в Україну зробило потребу розширення очевидною. Якщо Європа хоче залишатися сильним гравцем на світовій арені — це потрібно зробити», — сказала Каллас. Вона додала, що вступ нових країн до 2030 року — «реалістична мета».

За її словами, найпросунутішими кандидатами у процесі є Чорногорія та Албанія. Натомість у Сербії та особливо в Грузії спостерігається відкат у сфері демократії та прав людини.

Комісарка ЄС із розширення Марта Кош заявила, що Молдова зробила «найбільший прогрес за рік серед усіх кандидатів», незважаючи на гібридні загрози та спроби Росії вплинути на внутрішню політику країни через підкуп і пропаганду.

Водночас Єврокомісія різко розкритикувала Грузію, де минулого року влада силою розігнала мирні протести проти «закону про іноземних агентів», створеного за російським зразком. ЄС звинуватив уряд Тбілісі у відході від європейського курсу: «Якщо ви серйозно налаштовані щодо ЄС, то слухайте свій народ і припиніть саджати опозиціонерів і журналістів у в’язниці», — сказала Кош.

Щодо Сербії, то Єврокомісія відзначила «відкат у свободі слова» та закликала уряд зробити чіткий вибір на користь європейського шляху.

Кая Каллас також підкреслила, що вступ України до ЄС може стати «головною гарантією безпеки» для країни, яка продовжує боротьбу з російською агресією. Президент Володимир Зеленський, виступаючи з міста Покровськ, заявив, що Україна прагне приєднатися до Євросоюзу до 2030 року.

Водночас угорський уряд продовжує блокувати наступні кроки у переговорах про вступ України, що автоматично затримує і процес Молдови, оскільки обидва питання пов’язані. У Брюсселі зараз вивчають можливість просування переговорів без офіційного схвалення всіх 27 держав-членів.

Частина європейських політиків виступає за реформу самого ЄС перед розширенням, зокрема — за скасування права вето у зовнішній політиці, яке дозволяє одній країні блокувати спільні рішення. Каллас заявила, що ЄС повинен мати змогу «ухвалювати рішення швидко, якщо хоче залишатися впливовим геополітичним гравцем».