WSJ: Як Росія знущається над українськими військовополоненими

Порушення Росією міжнародних угод та жорстоке поводження з військовополоненими у Маріуполі стали надбанням гласності, пише впливова The Wall Street Journal.

Росія підписала Женевські конвенції, які забороняють судити полонених солдат лише за участь у бойових діях, але вона ініціювала показовий суд над 22 українськими солдатами з батальйону «Азов». Їм загрожують звинувачення у тероризмі та потенційно довічне ув’язнення.

Управління ООН з прав людини опублікувало звіт, в якому йдеться про жорстоке поводження з ув’язненими, які перебувають під вартою в Росії. З 203 опитаних колишніх ув’язнених 55 повідомили про тортури та жорстоке поводження, включаючи побиття, ножові поранення, удари струмом та удушення.

Умови утримання були плачевними, ув’язнені страждали від відсутності нормального харчування, обмеженого доступу до питної води та неадекватної медичної допомоги.

Багато хто з них значно втратив у вазі і страждав від переломів кісток або втрати частин тіла.

Російські чиновники не виявляють належної уваги до міжнародних угод та порушують права українських ув’язнених, що ставить під сумнів дотримання гуманітарних принципів, зазначає видання. “Для України єдиний шлях до забезпечення безпеки своїх громадян – це поразка Росії”, – робить висновок редакція WSJ.