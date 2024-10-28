WSJ: Україна посилює мобілізаційні зусилля

Україна посилює мобілізаційні заходи для зміцнення лінії фронту, проводячи перевірки чоловіків у людних локаціях, як-от концертні зали, елітні магазини у Києві та популярні кафе.

Посилення цих зусиль свідчать про труднощі, з якими стикається Україна у підготовці нових солдатів, пише The Wall Street Journal.

У суспільстві зростає напруженість через те, що деякі чиновники, зокрема державні прокурори, ухиляються від призову за медичними показаннями, що призвело до того, що минулого тижня генеральний прокурор подав у відставку, пише видання.

Зазначається, що “найбільша безпосередня проблема” всередині країни — це необхідність отримати достатню кількість бійців для утримання лінії фронту. Більшість українців, які хотіли долучитись до ЗСУ, вже стали добровольцями. Багато чоловіків переховуються або незаконно втекли за кордон, щоб уникнути мобілізації.

РФ теж має проблему з людьми – вона втрачає солдатів швидше ніж набирає. Москва звернулася до Північної Кореї за додатковими військами. Проте населення Росії вчетверо більше за населення України, а авторитарна система дозволяє примушувати громадян до служби.

Поповнення української армії стало складнішим через втрати під час минулорічного літнього наступу, повідомляє WSJ. Хоча спроби знизити вік призову та посилити відповідальність за ухилення тимчасово збільшили кількість новобранців утричі, зараз цей показник знизився до близько 20 тисяч осіб на місяць, повідомив представник ЗСУ Василь Румак.

Мобілізація в Україні перетворилася на не тільки військовий, а й соціально-політичний виклик. На передовій серед солдатів зростає невдоволення через випадки ухилення деяких громадян від служби, а президент Зеленський перебуває під тиском громадськості після корупційних скандалів, пов’язаних з уникненням призову.

Реформи мобілізаційного процесу включають дозвіл підрозділам залучати добровольців та подовження навчання з одного місяця до шести тижнів. За словами інструктора на сході країни з позивним “Ф’юрі”, найбільшим викликом є формування бойового настрою у новобранців.

Україна також наголошує на важливості західної підтримки для належного забезпечення солдатів. Зеленський повідомив, що з 14 необхідних бригад укомплектовано лише чотири. Військовий аналітик Франц-Стефан Гади зазначив, що головне питання — чи зможе Україна одночасно створювати нові бригади і компенсувати втрати на фронті.