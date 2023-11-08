WSJ: Росія намагається викупити зброю, яку вона експортувала в інші країни

Росія намагається отримати частини оборонних систем, які вона експортувала до таких країн, як Пакистан, Єгипет, Білорусь і Бразилія, намагаючись поповнити величезні запаси зброї, які витрачається на війні в Україні, повідомляє The Wall Street Journal.

WSJ повідомляє, що у квітні 2022 року делегація російських чиновників, яка відвідала Каїр, попросила президента Єгипту Абдель Фаттаха аль-Сісі повернути понад сотню двигунів з російських вертольотів, розповіли три обізнані людини. Сісі погодився, і поставки близько 150 двигунів, ймовірно, почнуться у грудні, кажуть ці люди. Переговори у Каїрі були частиною більш широких спроб Росії звернутися за допомогою до своїх давніх клієнтів, які десятиліттями купували російські літаки, ракети і системи протиповітряної оборони, що зробило Москву другим за величиною експортером озброєнь у світі.

Видання зазначає, що протягом року Росія вела переговори з офіційними особами з Пакистану, Білорусі та Бразилії, намагаючись придбати двигуни для російських ударних і транспортних вертольотів, які її війська втратили від української оборони на початку війни, розповів один з цих людей, колишній офіцер російської розвідки.

«Росія десятиліттями будувала свою торгівлю зброєю. Тепер вони таємно повертаються до своїх клієнтів, намагаючись викупити те, що вони їм продали», – цитує WSJ людину, обізнану з цими викупами.

Потреба Росії в озброєннях також вплинула на її експорт, що в деяких випадках призвело до зриву угод, особливо щодо систем озброєнь для сухопутних військ. Минулого року російський експорт озброєнь, ймовірно, сягнув лише 8 мільярдів доларів, що майже вдвічі менше, ніж у 2021 році, коли він становив 14,5 мільярда доларів.

Росія також попросила Пакистан повернути їй щонайменше чотири двигуни від вертольотів Мі-35М, які вона раніше продала. Москва звернулася до Бразилії з проханням викупити 12 двигунів від військових вертольотів Мі-35М, які Бразилія вивела з експлуатації минулого року. Білорусь, один з найвірніших союзників Росії, продала шість двигунів для важких транспортних вертольотів Мі-26 назад до Москви, повідомило джерело.