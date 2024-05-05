WSJ: Приватні кредитори можуть вимагати від Києва виплат за держборгом

Група іноземних власників облігацій України планує вимагати від Києва у 2025 році відновлення виплат відсотків за держборгом, які були припинені після початку війни. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Співрозмовники видання розповіли, що кредитори, яким належить п’ята частина українських єврооблігацій на суму 20 мільярдів доларів, найняли юристів для ведення переговорів. Кредитори хочуть, щоб Україна відновила виплати за відсотками в обмін на списання значної частини боргу.

За даними The Wall Street Journal, власники облігацій хочуть отримати до 500 мільйонів доларів річних у вигляді процентних платежів. Деякі кредитори вже обговорили плани з високопоставленими українськими чиновниками, кажуть джерела.

Київ планує почати переговори з власниками облігацій у травні. Українська влада намагається отримати згоду на угоду від США та інших союзників. При цьому Вашингтон стурбований тим фактом, що гроші платників податків опиняться у приватних власників облігацій, якщо Україна відновить обслуговування боргу.

Якщо Київ не укладе угоду з утримувачами облігацій, то Україна може оголосити дефолт уже в серпні – цього місяця закінчується термін дії боргових канікул для утримувачів облігацій. Оголошення дефолту негативно позначиться на репутації України і ускладнить спроби отримання нових позик, зазначає The Wall Street Journal.

Видання уточнює, що кредитори 2022 року, після нападу Росії на Україну, оголосили кредитні канікули строком на два роки, оскільки вважали, що до 2024 року війна вже закінчиться.

За інформацією The Wall Street Journal, деякі власники облігацій запропонували використовувати для погашення українського держборгу заморожені російські активи, але Міжнародний валютний фонд і деякі країни “Групи семи” поки що не підтримали цієї ідеї.