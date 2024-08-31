Економіка

S&P підтвердило кредитний рейтинг України на рівні “вибірковий дефолт”
31 Серпня 2024 09:28
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дефолт
Прапори України майорять на честь Дня незалежності України на Сенатській площі перед Палацом уряду в Гельсінкі, 24 серпня 2024 року / Фото Reuters

S&P підтверджує рейтинг дефолту України «вибірковий» після того, як країна отримала схвалення на реструктуризацію боргу, передає Reuters.

Рейтингове агентство S&P Global підтвердило кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні «вибірковий» дефолт у п’ятницю після того, як власники облігацій схвалили план реструктуризації боргу країни на суму понад 20 мільярдів доларів.

Реструктуризація боргу дає Україні найважливішу відстрочку, допомагаючи забезпечити стабільність бюджету, оскільки тривалий конфлікт із Росією призводить до зростання витрат на оборону.

S&P вважає реструктуризацію «проблемною», що вказує на те, що фінанси України залишатимуться під тиском.

Рейтингове агентство також підтвердило рейтинг «ССС+/С» і стабільний прогноз щодо національної валюти України.


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S&P підтвердило кредитний рейтинг України на рівні “вибірковий дефолт”
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