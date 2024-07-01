Україна має місяць, аби уникнути дефолту, – The Economist

Війна завдає значної шкоди українській економіці, ВВП країни на чверть менший, ніж перед повномасштабним вторгненням РФ. НБУ витрачає валютні резерви, а атаки на критичну інфраструктуру погіршили прогнози зростання.

Іноземні власники облігацій поки не погодили для України призупинення виплат за державним боргом. Якщо цього не станеться, до 1 серпня Київ може оголосити дефолт, пише The Economist.

Протягом останніх двох років кредитори України погоджувалися призупиняти виплати з обслуговування боргу.

Відстрочка — як від державних, так і від приватних кредиторів — становить 15% ВВП на рік. Якби виплати лишалися обов’язковими, вони стали б другою за величиною статтею державних витрат після оборони. Наприкінці 2024 року співвідношення українського боргу до ВВП наблизиться до 94%. Не сприяє економіці війна, яка все ще триває.

Мораторій з боку приватних іноземних власників облігацій — зокрема французького Amundi та американського Pimco — закінчується 1 серпня.

Якщо не буде угоди з кредиторами, Україна має два варіанти. Перший — домовитися про продовження замороження виплат за боргом, як-от з офіційними кредиторами, які відтермінують виплати до 2027 року. Другий — оголосити дефолт.

“Якщо Україна оголосить дефолт, це стане відображенням тривожної недовіри приватних інвесторів до зобов’язань Заходу. У довгостроковій перспективі це може означати катастрофу для відновлення країни”, — пояснює The Economist.

Значна частина робіт з відбудови — спорудження базової інфраструктури, навчання персоналу задля відбудови — не буде прибутковим, а отже, має фінансуватися союзниками України. Нинішній економічний глухий кут породжує “тривожну перспективу”, пише видання — виникне недовіра між партнерами України і приватними інвесторами.