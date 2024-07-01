Економіка

Україна має місяць, аби уникнути дефолту, – The Economist
1 Липня 2024 14:54
читать на русском →
дефолт
Будівля Національного банку України / Фото: УНІАН

Війна завдає значної шкоди українській економіці, ВВП країни на чверть менший, ніж перед повномасштабним вторгненням РФ. НБУ витрачає валютні резерви, а атаки на критичну інфраструктуру погіршили прогнози зростання.

Іноземні власники облігацій поки не погодили для України призупинення виплат за державним боргом. Якщо цього не станеться, до 1 серпня Київ може оголосити дефолт, пише The Economist.

Протягом останніх двох років кредитори України погоджувалися призупиняти виплати з обслуговування боргу.

Відстрочка — як від державних, так і від приватних кредиторів — становить 15% ВВП на рік. Якби виплати лишалися обов’язковими, вони стали б другою за величиною статтею державних витрат після оборони. Наприкінці 2024 року співвідношення українського боргу до ВВП наблизиться до 94%. Не сприяє економіці війна, яка все ще триває.

Мораторій з боку приватних іноземних власників облігацій — зокрема французького Amundi та американського Pimco — закінчується 1 серпня.

Якщо не буде угоди з кредиторами, Україна має два варіанти. Перший — домовитися про продовження замороження виплат за боргом, як-от з офіційними кредиторами, які відтермінують виплати до 2027 року. Другий — оголосити дефолт.

“Якщо Україна оголосить дефолт, це стане відображенням тривожної недовіри приватних інвесторів до зобов’язань Заходу. У довгостроковій перспективі це може означати катастрофу для відновлення країни”, — пояснює The Economist.

Значна частина робіт з відбудови — спорудження базової інфраструктури, навчання персоналу задля відбудови — не буде прибутковим, а отже, має фінансуватися союзниками України. Нинішній економічний глухий кут породжує “тривожну перспективу”, пише видання — виникне недовіра між партнерами України і приватними інвесторами.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
1 Липня 2024 16:50

WSJ: Україну та Росію очікує “смертельне літо”
1 Липня 2024 17:21

Тищенко майже рік влаштовував перевірки від імені неіснуючої тимчасової слідчої комісії ВР, – “Чесно”
1 Липня 2024 14:54

Україна має місяць, аби уникнути дефолту, – The Economist
1 Липня 2024 13:29

У Бєлгороді блекаут після атаки дронів
1 Липня 2024 13:24

У вівторок в Україні пануватиме спека
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки