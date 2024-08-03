Економіка

Standard & Poor’s знизило кредитний рейтинг України до переддефолтного
3 Серпня 2024 09:56
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дефолт
Ілюстративне фото / Фото CFI

Американське рейтингове агентство Standard&Poor’s знизило кредитний рейтинг України до «вибіркового дефолту» (SD) через те, що охоплена війною країна не виплатила купон за облігаціями. Про це повідомила агенція France-Presse, передає Радіо Свобода.

«Рейтингові дії відображають пропущену виплату за купоном єврооблігацій України 2026 року», – йдеться в заяві S&P про зниження кредитного рейтингу України з «CC/C» до «SD/SD».

«Ми не очікуємо виплати впродовж договірного пільгового періоду облігації в 10 робочих днів», – вказують у рейтинговому агентстві продовжив він, додаючи, що ця думка ґрунтується на «ухваленні в середині липня в Україні закону, який дозволяє уряду тимчасово зупинити виплати» за деякими борговими зобов’язаннями.

Рішення S&P ухвалене після рішення ще одного провідного рейтингового агентства США Fitch. 24 липня воно знизило кредитний рейтинг України з «CC» до «C», залишивши його лише на одну сходинку вище від рівня дефолту.

Міжнародний валютний фонд нещодавно погіршив економічні прогнози України, посилаючись на серію «руйнівних» атак Росії проти енергетичної інфраструктури, водночас схваливши виплату на суму 2,2 мільярда доларів для підтримки бюджету країни.


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