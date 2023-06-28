Кримінал

WSJ: Пригожин планував взяти в полон Шойгу та Герасимова

28 Червня 2023 17:26
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пригожин, заколот

У ході збройного заколоту у суботу, 24 червня, спонсор ПВК «Вагнер» Євген Пригожин мав намір узяти в полон міністра оборони Росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова. Про це повідомляє в ексклюзивному матеріалі американське ділове видання The Wall Street Journal.

Згідно з цією версією, спочатку обох воєначальників планувалося захопити в ході рейду в Ростов-на-Дону, але за два дні до здійснення цього плану про нього якось дізналися у ФСБ, пише WSJ з посиланням на розвіддані країн Заходу.

За даними видання, про плани Пригожина західні розвідники дізналися наперед із супутникових знімків та перехоплень електронних повідомлень. На думку джерел WSJ, план Пригожина був цілком прийнятний, а невдачу зазнав лише після витоку інформації про змову, що змусило засновника «Вагнера» імпровізувати, оскільки, дізнавшись про цей витік, Пригожин був змушений почати діяти раніше, ніж планувалося.

Легкість, з якою сили “Вагнера” зайняли Ростов-на-Дону, на думку представників розвідки, вказує на те, що у змові могли брати участь і окремі командири регулярних російських військ.


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