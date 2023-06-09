Політика

WSJ: Китай створить на Кубі секретну базу, щоб шпигувати за США

9 Червня 2023 08:21
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китай, сша

Китай створить на Кубі секретну базу, яка дає змогу стежити за США. Пекін заплатить за розміщення свого об’єкта на острові кілька мільярдів доларів, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі із надсекретними даними.

Співрозмовники видання розповіли, що база вестиме радіолокаційну розвідку. Зокрема, перехоплювати повідомлення та прослуховувати дзвінки, що ведуться різними каналами зв’язку, включно зі супутниковими.

За даними джерел, китайська структура розташовуватиметься в 160 кілометрах від американського штату Флорида і зможе стежити за військовими базами США, що розташовуються там, а також відстежувати переміщення кораблів.

Імовірна поява китайського військового об’єкту на Кубі викликала тривогу у Білому домі, пише The Wall Street Journal. Співрозмовники зазначають, що Вашингтон вважає Пекін своїм найзначнішим економічним та військовим суперником. Китайська база з передовими військовими та розвідувальними можливостями поблизу США може стати новою безпрецедентною загрозою.


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