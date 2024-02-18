WP: Кремль веде цілеспрямовану кампанію дезінформації в українських соцмережах

Американська газета The Washington Post опублікувала статтю “Кремль проводить дезінформаційну кампанію, щоб підірвати Зеленського”, яка грунтується на кремлівських документах, переданих їй європейськими розвідслужбами.

У ній розповідається про те, як російські політтехнологи використовують соцмережі, щоб підірвати довіру українців до свого президента й армії.

За наказом Кремля було сфабриковано тисячі постів і сотні статей, у яких, зокрема, обігрували розбіжності, що існували між президентом Зеленським і колишнім головнокомандувачем, генералом Залужним.

Один із високопоставлених чиновників європейських служб безпеки сказав газеті на умовах анонімності, що настали “найважчі часи”. “Росія встояла, вона готує нову кампанію, яка розвиватиметься за трьома основними напрямками: тиск на лінію фронту, атаки на українську інфраструктуру і дестабілізація українського суспільства”.

З отриманих Washington Post документів видно, що в січні 2023 року перший заступник керівника адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко доручив групі чиновників і політтехнологів забезпечити присутність в українських соцмережах для поширення дезінформації. У їхнє завдання входила дискредитація військового і політичного керівництва України, розкол української влади, деморалізація армії і дезорієнтація населення країни.

Згідно з цими документами, прогрес у виконанні цього завдання відстежували на майже щотижневих зустрічах у Кремлі.

Одним із найуспішніших постів був сфабрикований пост у фейсбуці, що набрав понад 2 млн переглядів, у якому стверджувалося, що сім’я полеглого солдата не отримала жодної допомоги від держави. Іншим стало фейкове відео в Telegram, у якому стверджувалося, що головною військовою метою влади в Києві було “воювати до останнього українця”.

Тактика кремлівських стратегів у Західній Європі полягала у створенні фейкових копій сайтів ЗМІ та державних органів із подальшим розміщенням у них дезінформації, яку потім подавали в українських соцмережах як реальні європейські новини та думки урядів.

З настанням зими в Києві стало з’являтися безліч діпфейкових відеороликів, на яких Залужний називає Зеленського ворогом народу і закликає до перевороту. Відео було швидко викрито і вони не мали жодного реального впливу на Україну. Однак співрозмовник Washington Post зазначив, що стурбований тим, що Кремль на сьогоднішній день просто тестує ґрунт для майбутніх дипфейків.

“Це дуже дороге задоволення, але воно може спрацювати, – сказав він. – У відповідний час вони можуть його використовувати”.