ВМС ЗСУ: Росіяни завдали удару по портовій інфраструктурі

Російська федерація вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України.

Назва порту не вказуються, але сьогодні повідомлялося про приліт в Одесі.

При цьому ВМС заперечує ураження військових кораблів.

“У російських так званих ЗМІ розповсюджується дезінформація щодо знищення кораблів та катерів Військово-Морських Сил ЗС України.

Так, прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, російська федерація вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. росія продовжує робити все можливе щоб заблокувати морські шляхи до портів України.

Інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється”, – йдеться в повідомленні Служби зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

У заяві підкреслюється, що кораблі та катери Військово-Морських Сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку.

“Вчергове просимо не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки. Довіряйте лише офіційним джерелам”.