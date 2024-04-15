WP: Атаки України на російські НПЗ поглиблюють напруженість у відносинах зі США

Під час приватної зустрічі віце-президента Гарріс з Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому вона сказала українському лідеру те, що він не хотів чути: Утриматися від нападу на російські нафтопереробні заводи – тактики, яка, на думку американських чиновників, призведе до підвищення світових цін на енергоносії і викличе більш агресивну російську відплату всередині України.

Про це пише The Washington Post.

За словами чиновників, знайомих з цим питанням, цей запит роздратував Зеленського та його головних помічників, які вважають серію ударів безпілотників по російських енергетичних об’єктах рідкісною світлою плямою у війні з більшим і краще оснащеним супротивником.

За словами цих людей, Зеленський відмахнувся від рекомендації, не будучи впевненим, що вона відображає консенсусну позицію адміністрації Байдена. Але протягом наступних тижнів Вашингтон посилив попередження в численних розмовах з Києвом, у тому числі з радником з національної безпеки Джейком Салліваном, який відвідав українську столицю в березні, та іншими високопоставленими посадовими особами оборонного відомства і розвідки США.

Однак замість того, щоб прислухатися проханням США, Україна подвоїла стратегію, завдавши удару по низці російських об’єктів, включаючи атаку 2 квітня на третій за величиною російський нафтопереробний завод, розташований за 800 миль.

Ці інциденти загострили напруженість у відносинах, оскільки Київ очікує, чи ухвалить Конгрес пакет допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів США, який вже тривалий час перебуває у стані очікування, в той час як російські війська проривають українські позиції по всій лінії фронту. Далекосяжні українські удари, які з січня вразили більше десятка нафтопереробних заводів і вивели з ладу щонайменше 10 відсотків російських нафтопереробних потужностей, відбуваються в той час, коли президент Байден розгортає свою передвиборчу кампанію, а світові ціни на нафту досягли шестимісячного максимуму.

Американські, українські та європейські чиновники говорили про розбіжності у поглядах між Вашингтоном і Києвом на умовах анонімності, щоб обговорити делікатну суперечку. Речник Зеленського відмовився від коментарів.

Захисники української стратегії звинувачують Білий дім у тому, що він надає пріоритет внутрішній політиці, а не військовим цілям Києва. “Мені здається, що адміністрація Байдена не хоче, щоб ціни на газ зростали в рік виборів”, – сказав сенатор Том Коттон міністру оборони Ллойду Остіну під час слухань минулого тижня.

“У той час як Росія атакує український нафтогазовий та енергетичний сектор, чому б українцям не атакувати російський нафтогазовий та енергетичний сектор?” запитав конгресмен Остін Скотт під час окремих нещодавніх слухань.

Американські урядовці кажуть, що обґрунтування їхніх застережень є більш нюансованим, ніж припускають критики.

За словами урядовців, підтримка світових енергетичних ринків для зниження інфляції є пріоритетом для адміністрації. Але це також важливо для збереження підтримки українських військових зусиль в Європі. “Підвищення цін на енергоносії ризикує послабити європейську підтримку допомоги Україні”, – сказав високопоставлений американський чиновник.

Військова вигода від бомбардувань України також є сумнівною, кажуть американські чиновники.

“Україні краще переслідувати тактичні та оперативні цілі, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу”, – сказав Остін законодавцям.

Американські військові планувальники занепокоєні тим, що ці удари мало зменшують боєздатність Росії і призвели до масованої російської контратаки на українську електромережу, яка завдає Україні набагато більшої шкоди, ніж атаки на нафтопереробні заводи завдали Росії.

“Атаки безпілотників не знищують цілі нафтопереробні заводи і зазвичай навіть не руйнують окремі установки, а лише пошкоджують їх”, – написав Сергій Вакуленко, експерт з нафтової промисловості, в аналізі для Фонду Карнегі за міжнародний мир. “Усть-Лузький і Рязанський НПЗ повернулися до роботи через кілька тижнів після нападу”.

Протягом останніх тижнів Росія обрушила шквал вибухів безпілотників і ракет на енергетичну інфраструктуру України, залишивши мільйони людей без електрики і викликавши побоювання, що ці атаки можуть призвести до зупинки економіки України. Атаки зруйнували електростанцію в Київській області, пошкодили найбільшу в Україні гідроелектростанцію та кілька теплоелектростанцій.

Міністерство оборони Росії заявило, що атаки були прямою відповіддю на удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах та інших об’єктах інфраструктури в глибині території України.

Раніше Кремль зосереджував свої атаки на промисловому потенціалі України – зусилля, які, на думку деяких американських чиновників, мали обмежений вплив.

Зараз українські чиновники відчайдушно потребують захисту своїх міст, що спричиняє подальше напруження у відносинах між Києвом і Заходом щодо ресурсів протиповітряної оборони. Минулого тижня Зеленський відправив свого головного дипломата Дмитра Кулебу до Брюсселя, де міністри закордонних справ країн-членів НАТО зібралися, щоб відзначити 75-ту річницю військового альянсу. Головною вимогою Кулеби було надання західними країнами більшої кількості батарей “Патріотів” – системи протиповітряної оборони американського виробництва, яка коштує понад 1 мільярд доларів.

“Мені шкода псувати вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що найпотужніший військовий альянс у світі не може знайти сім батарей “Патріотів”, щоб надати їх єдиній країні в світі, яка щодня бореться з балістичними атаками?”, – сказав Кулеба. За словами Кулеби, він говорив зі своїми західними колегами у нехарактерно жорсткому тоні.

Опозиція США до атак на НПЗ обурила офіційні особи в Києві, які вважають ці удари чесною грою, враховуючи безперервні атаки Росії на території України. Вони вважають ці атаки необхідними для того, щоб підвищити ціну російської агресії і підкреслити, що російське суспільство не буде в безпеці, доки не закінчиться війна.

Вони також вважають ці атаки необхідними з огляду на скорочення поставок артилерії, необхідної для штурму російських позицій на лінії фронту. Передача американської зброї Україні сповільнилася в останні місяці, оскільки адміністрація Байдена підштовхує Конгрес до прийняття рішення про надання допомоги Україні, що залишається непопулярним серед ключової фракції республіканців у Палаті представників Конгресу.

Інші вважають, що занепокоєння США щодо підвищення цін на енергоносії через атаки на нафтопереробні заводи є необґрунтованими, зазначаючи, що останнє зростання цін пов’язане зі скороченням видобутку ОПЕК Плюс і нестабільністю, пов’язаною з війною Ізраїлю з ХАМАСом. “Існує невелика геополітична премія на нафту, пов’язана з насильством на Близькому Сході, – сказав Том Клоза, керівник відділу енергетичного аналізу компанії OPIS, що займається моніторингом цін на нафту. “Здебільшого зростання цін можна пояснити скороченням видобутку країнами ОПЕК Плюс”.

Критики кажуть, що публічна позиція адміністрації Байдена щодо цих атак була непослідовною, що викликало плутанину серед прихильників України в Конгресі та за кордоном.

Відповідаючи на запитання про атаки на нафтопереробні заводи цього місяця, держсекретар Ентоні Блінкен припустив, що адміністрація Байдена не підтримує українські удари в Росії, незалежно від того, проти кого вони спрямовані. “Ми не підтримуємо і не дозволяємо удари України за межами її території”, – сказав він.

Минулого тижня Остін у своїй відповіді законодавцям висловив побажання, щоб Україна завдавала ударів по російських авіабазах та інших об’єктах військової інфраструктури всередині Росії, а не по нафтопереробних заводах.

Тим часом інший високопосадовець Пентагону, Селеста Волландер, припустила, що ключовою відмінністю, яка турбує адміністрацію Байдена, є те, що Україна завдає ударів по військових, а не по цивільних цілях. “Що стосується атак на об’єкти критичної інфраструктури, то коли йдеться про цивільні цілі, у нас є занепокоєння, оскільки Україна дотримується найвищих стандартів дотримання законів збройного конфлікту, а це один з елементів європейської демократії”, – заявила вона на засіданні групи експертів у Палаті представників минулого тижня.

Позиція США контрастує з позицією європейських союзників Вашингтона, які ледве приховують своє задоволення від української кампанії. “Український народ діє з метою самозахисту, і ми вважаємо, що Росія є агресором”, – заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, відповідаючи на запитання про удари під час прес-конференції з Блінкеном. “За таких обставин навряд чи є щось ще, що можна сказати. Думаю, ви мене зрозуміли”.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон також підтримав право України завдавати ударів по російських енергетичних об’єктах. “Не схоже, що Росія обмежується лише ураженням військових об’єктів або лише атакою на фронті. Вона атакує по всій Україні”, – сказав він в інтерв’ю The Post.