Суспільство

Welt: Кількість українських чоловіків у ФРН дозволяє укомплектувати 8 дивізій

19 Листопада 2023 20:22
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ухилянти

У Німеччині проживає майже 190 тисяч українців призовного віку. Це офіційні дані міністерства внутрішніх справ. Ще 100 тисяч можуть перебувати там нелегально, пише щоденне видання Welt.

За даними Євростату, понад 650 тисяч українських чоловіків віком до шістдесяти чотирьох років зареєстровані як біженці в 27 країнах ЄС, а також у Норвегії, Швейцарії та Ліхтенштейні.

В умовах втрат на фронті, про які уряд у Києві не повідомляє, можливість призову хоча б частини тих, хто перебуває за кордоном, може мати вирішальне значення для ефективної оборони країни, зазначає Welt. Ці дані починають викликати у Німеччині питання.

«Я не розумію, чому фізично здорові українці залишаються в Німеччині, відмовляючись захищати свою країну», — прокоментував військовий у відставці Родеріх Кізеветтер. За його словами кількість українських чоловіків у Німеччині дозволяє укомплектувати 8 дивізій.


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