Політика

Washington Post: Яка зброя остаточно трансформує ситуацію на полі бою

6 Жовтня 2022 20:13
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зброя

Надання США ракетних систем HIMARS дозволило Україні змінити ситуацію на полі бою, пишуть оглядачі. Тепер же закріпити успіхи і остаточно трансформувати хід війни в Україні можуть просунуті дрони США, які поєднують розвідку, нагляд, визначення цілі та ударні можливості, пише Джордж Вілл в колонці для Washington Post. Він нагадує, що наприкінці минулого місяця група конгресменів звернулась до Байдена із запитом про надання таких дронів Україні.

Ці дрони здатні визначити місце розташування російської артилерії під час пострілів, метою яких часто стають цивільні об’єкти, і провести удар перед тим, як артилерію можна пересунути, йдеться в статті.

Тим часом, українці змінюють свої пріоритети щодо запитів західної зброї, готуючись до зими, пише Politico. Більший наголос йде на протиповітряну оборону, бо взимку, як очікується, менше пересувань артилерії, а більше далекобійних обстрілів. “Україна здатна відвернути більшість нападів Росії, але можна очікувати на зростання кількості ракетних ударів Росії по українській інфраструктурі”, – говорить виданню колишній голова НАТО Андерс фог Расмуссен.

Наданий на початку жовтня пакет оборонної допомоги США, обсягом 625 мільйонів, зосереджується на потребах контрнаступу у наступні тижні, включаючи високоточні артилерійські системи і боєприпаси, але питання протиповітряної оборони можуть обговорюватись під час зустрічей в форматі “Рамштайн” наступного тижня, йдеться в статті.

Полишена росіянами зброя: танки, гаубиці, бойові машини та артилерійські снаряди – стала важливим фактором, який значно посилив здатність ЗСУ ефективно наступати, пише Wall Street Journal. Особливо багато полишеної зброї отримали українці після того, як російські сили швидко відступили від Харкова. Багато із захопленої зброї не є сучасною, цитує видання експерта організації Oryx, що відслідковує втрати зброї, Якуба Янковського: “Вони захоплюють як сучасне устаткування, яке можуть достатньо ефективно використати, але є і те, якому місце в музеї”.


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